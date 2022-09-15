Как справиться с головной болью без таблеток

Врачи утверждают, что головную боль терпеть нельзя, так как она провоцирует дополнительные спазмы, что, в свою очередь, вызывает еще более сильные неприятные ощущения. Однако в период перепада температур и смены погоды, без таблеток практически не обойтись. Не все хотят принимать обезболивающие ежедневно, поэтому предпочитают другие методы избавления от боли. О них — в материале “Рамблера”.

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Крепкий черный и сладкий чай

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Считается, что это средство помогает от головной боли, а сахар способствует более быстрой работе мозга. Некоторым людям это средство действительно помогает, но нужно быть аккуратнее гипертоникам, а также тем, кто страдает сахарным диабетом. Крепкий черный чай может повышать кровяное давление не меньше, чем кофе, а жидкий сахар довольно быстро поступает в желудок, а затем в кровь.

Расслабляющий массаж

Иногда голова может болеть из-за перенапряжения мышц шеи. Это тоже может быть связано с метеозависимостью, так как в шее находятся сосуды, которые сужаются и расширяются из-за погоды. В таком случае помогает расслабляющий массаж. Он позволяет снять спазм и расслабить мышцы, что приводит к тому, что голова проходит спустя некоторое время.

Успокаивающие травы

Причиной головных болей может быть стресс, поэтому не лишним будет прием успокаивающих настоек или отваров. Лучше всего выбирать ромашку, мяту, пустырник, мелиссу и боярышник.

Дневной сон

Попробуйте поспать или просто полежать с с закрытыми глазами 15-20 минут, если у вас есть такая возможность. Переутомление тоже может быть одной из причин головных болей, а во сне происходит расслабление и восстановление. Так вы можете без труда за короткий промежуток времени снять симптомы. Главное — расслабиться и не думать о насущных проблемах.