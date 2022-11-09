Уролог перечислил последствия стресса для мужского здоровья

Мужчины менее стоически переносят стресс нежели женщины. Такое заявление сделал в беседе с “Известиями” уролог Максим Тыганов.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Врач отметил: у мужчин зачастую стресс становится хроническим, так как они эмоционально менее подвижны. Выделяемые в экстремальной ситуации адреналин и кортизол помогают преодолеть трудности. Но они же губят мужское здоровье.

Так кортизол подавляет тестостерон, что влияет на репродуктивную функцию, состояния мышц, костей; когнитивные способности, либидо, эякуляцию, возникновение онкологии, а также сердечно-сосудистых заболеваний.

Длительный стресс чреват появлением раздражительности, неестественного потоотделения, утомляемости, проблемам с мочеиспусканием. Могут также возникнуть боли в области пениса и мошонки.

Вследствие нестабильного психоэмоционального состояния, предупреждает уролог, часто проявляются проблемы с эрекцией. При стрессе кровеносные сосуды спазмируются и, как следствие, приток крови к половым органам ухудшается.

Ранее мы писали, как колбаса и сало влияют на потенцию.