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2 часа назад

Уролог Лубенников перечислил симптомы опасных мужских заболеваний

Мира Маркина

Мужское здоровье требует пристального внимания. Какие изменения в самочувствии должны насторожить, уролог Александр Лубенников рассказал “Ленте.ру”.

Перечислены симптомы опасных мужских заболеваний
Фото: flickr.comflickr.com

Изменение в работе мочевыделительной системы может стать сигналом для обращения к врачу. В частности, появление ночных позывов в туалет, недержание мочи, изменение ее цвета (покраснение, появление белых хлопьев, помутнение). Если при мочеиспускании мужчина ощущает боль – это тоже тревожный симптом.

Боли в половом члене, мошонке, промежности, внизу живота, а также острая боль в пояснице должны насторожить мужчину, отмечает уролог.

Уролог заявил о связи камней в почках и воды из чайника

Снижение либидо и длительности полового акта, утомляемость, слабо выраженная утренняя эрекция могут быть причинами для визита к специалисту. Как и любые внешние изменения половых органов.

Также Лубенников подчеркивает: если при регулярном сексе у женщины не наступает беременность, это повод обследоваться не только для нее, но и для ее партнера.

Ранее уролог рассказал о продуктах, вредящих потенции.

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