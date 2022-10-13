Перечислены симптомы опасных мужских заболеваний

Мужское здоровье требует пристального внимания. Какие изменения в самочувствии должны насторожить, уролог Александр Лубенников рассказал “Ленте.ру”.

Изменение в работе мочевыделительной системы может стать сигналом для обращения к врачу. В частности, появление ночных позывов в туалет, недержание мочи, изменение ее цвета (покраснение, появление белых хлопьев, помутнение). Если при мочеиспускании мужчина ощущает боль – это тоже тревожный симптом.

Боли в половом члене, мошонке, промежности, внизу живота, а также острая боль в пояснице должны насторожить мужчину, отмечает уролог.

Снижение либидо и длительности полового акта, утомляемость, слабо выраженная утренняя эрекция могут быть причинами для визита к специалисту. Как и любые внешние изменения половых органов.

Также Лубенников подчеркивает: если при регулярном сексе у женщины не наступает беременность, это повод обследоваться не только для нее, но и для ее партнера.

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