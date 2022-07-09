Уролог заявил о связи камней в почках и воды из чайника

Ведущий специалист, уролог-андролог Владимир Степанов заявил, что накипь в чайнике способствует образованию камней в почках. Всему виной повышенное количество солей кальция. Слова эксперта приводит URA.RU.
«Многое зависит от качества воды. Накипь в чайнике — это очень плохо. Сначала она попадает в желудок. Таким образом, мы увеличиваем количество солей кальция в организме. Мы повышаем уровень кальция в крови, что приводит к процессу камнеобразования в почках»,
— подчеркнул уролог.
Как отметил специалист, основанные на этом элементе камни характерны для определенных регионов. Так, оксалатный нефролитиаз преобладает в Москве, Московской области и на всей Среднерусской возвышенности», уточнил врач. Он также озвучил еще одну причину образования камней в почках.
«Уратные камни образуются из мочевой кислоты. Они встречаются реже. Источником для образования этой кислоты является пуриновое основание. В некоторых продуктах есть очень высокое содержание этого соединения. Например, мясо, морской окунь»,
— сообщил специалист.