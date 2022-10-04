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4 часа назад

Уролог Лубенников предупредил о вреде колбасы и сала для потенции

Мира Маркина

Шанс сохранить мужское здоровье возрастет, если исключить из рациона некоторые продукты – убежден андролог и уролог Александр Лубенников. Какая привычная пища негативно сказываются на потенции, врач объяснил в беседе с “Газетой.ру”.

Уролог перечислил вредные для потенции продукты
Фото: unsplash.comunsplash.com

Продукты, провоцирующие появление атеросклероза и скачков сахара в крови, наверняка скажутся и на способности мужчины к половому акту. В “стоп”-списке эксперта оказались быстрые углеводы (газировка, сладости и белый рис, например), полуфабрикаты из переработанного мяса (колбасы, сосиски), сало свиное, масло сливочное, креветки, твердые жирные сыры. По мнению врача, лучше исключить продукты с пальмовым маслом, рафинированным сахаром.

Чтобы наоборот поддержать потенцию естественным образом, можно добавить в привычный рацион больше овсянки, бобовых (фасоли), блюд из бурого риса, киноа, а также овощей и растительных масел (кроме кокосового).

Ранее мы писали о том, какие продукты опасны для пожилых людей.

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