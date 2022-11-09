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2 часа назад

Мясников перечислил альтернативные методы лечения простатита

Мира Маркина

Простатитом болеют не менее 70% мужчин пожилого возраста (старше 60 лет), отметил врач Александр Мясников. В эфире программы “О самом главном” медик рассказал, что нужно делать пациентам с этим заболеванием для сохранения нормального качества жизни.

Мясников перечислил альтернативные методы лечения простатита
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В первую очередь Мясников рекомендовал физические нагрузки – кардио и силовые.

“Он должен худеть, избегать запоров и учиться правильно ходить по-маленькому”, — объяснил врач.

Три вопроса доктору: о летних инфекциях, гипотиреозе и простатите

Мясников заявил: цитокинотерапия может быть более эффективным методом лечения простатита, чем привычные лекарства (имеющие побочные явления и короткий срок действия). Белковая терапия, по его мнению, безвредна, благотворно влияет на иммунитет и блокирует размножение вирусов и бактерий.

Ранее “Рамблер” писал о продуктах для мужского здоровья.

Новости,Александр Мясников,
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