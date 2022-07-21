Уролог назвал продукты для мужского здоровья

Уролог перечислил продукты, необходимые в рационе для поддержания и укрепления мужского здоровья. Об этом рассказал врач, андролог, кандидат медицинских наук Александр Данилов в эксклюзивном материале для «Ленты.ру».

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Уролог объяснил, что в правильной работе мужской репродуктивной системы большую роль играет питание. Кроме того, оно может повлиять на выработку тестостерона — главного полового гормона.

«Основным сырьем для синтеза тестостерона является холестерин. Именно из него в тестикулах (мужских половых железах) синтезируется тестостерон», — отметил медик.

Для укрепления мужского здоровья нужно есть яйца, морепродукты и принимать фолиевую кислоту.

По словам медика, особенно эффективно на выработку этого гормона влияют яйца. Они содержат достаточное количество холестерина и высококачественный белок. Кроме того, в них есть витамин D и аспарагиновая кислота, которые тоже помогают тестостерону правильно вырабатываться.

Мужчинам медик рекомендовал есть больше печени, морепродуктов, телятины, орехов и телятины. В этих продуктах содержатся особенно необходимые для мужского организма селен, магний, цинк и бор.

К улучшению сперматогенеза приводит добавка Омега 3-6-9. Ее благотворное действие объясняется тем, что она улучшает эластичность сосудов и приводит в норму микроциркуляцию.

«Кроме этого полиненасыщенные жирные кислоты Омега 3-6-9 обладают противовоспалительным эффектом. Поэтому они являются хорошим профилактическим средством от развития простатита», — отмечает Данилов.