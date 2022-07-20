Почему у мужчин растет грудь из-за пива

У мужчин, злоупотребляющих пивом, появляется не только характерный живот, но и грудь. Почему так происходит? Рассказываем в материале "Рамблера".
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Распространено мнение, что грудь растет у пьющих пиво мужчин из-за фитоэстрогенов в составе напитка. Это природные растительные соединения, структура которых схожа с эстрогенами - женскими половыми гормонами, влияющими на формирование фигуры.
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Эстроген - гормон, который вырабатывается, как в мужском, так и в женском организме. Это один из гормонов который участвует в формировании вторичных половых признаков в нашем организме. Также в природе существует его аналог растительного происхождения - фитоэстроген.
Фитоэстерогены содержатся в шишках хмеля. Также они есть в кофе, орехах, сухофруктах, сое, некоторых овощах. Однако от них грудь ни у кого не растет. От пива тоже. Почему?
Воздействие фитоэстрогена на наш организм в несколько десятков раз меньше по сравнению с эстрогеном. Да и очень сложно представить, сколько нужно выпить пива, чтобы проявился его эффект, литров 100 в сутки, не меньше. Поэтому прямых доказательств связи употребления пива с ростом груди из-за гормона растительного происхождения, который все же в пиве содержится, - нет.
Почему тогда появляется "пивная грудь" у мужчин? Пиво, как и любой другой алкоголь, при регулярном употреблении оказывает негативное влияние на здоровье. Злоупотребление напитком провоцирует гормональные сбои и ожирение. Отсюда - грудь у мужчин и "пивной живот".
Связано это с банальной калорийностью этого алкогольного напитка, а также привычкой закусывать большим количеством калорийной пищи. Отсюда происходит отложение жировой ткани в области: живота, грудной клетки, внутренних органов.