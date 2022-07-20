Почему у мужчин растет грудь из-за пива

Воздействие фитоэстрогена на наш организм в несколько десятков раз меньше по сравнению с эстрогеном. Да и очень сложно представить, сколько нужно выпить пива, чтобы проявился его эффект, литров 100 в сутки, не меньше. Поэтому прямых доказательств связи употребления пива с ростом груди из-за гормона растительного происхождения, который все же в пиве содержится, - нет.



Елисеев Максим Викторович заведующий хирургическим отделением ЧУЗ КБ РЖД-МЕДИЦИНА г. Воронеж