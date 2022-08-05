Три вопроса доктору: о летних инфекциях, гипотиреозе и простатите

Читатели "Рамблера" задают интересующие их вопросы о здоровье, а наши-эксперты, квалифицированные врачи, на них отвечают. В сегодняшнем материале три вопроса: о самых распространенных инфекциях летом, синдроме гипотиреоза и простатите.

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Какие инфекции можно подхватить летом?

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В холодное время года существуют сезонные инфекции, но чаще всего в этом случае речь идет об ОРВИ. Тем не менее, летом она тоже встречается, но не так часто. В теплое время года существует большой риск заразиться другими опасными заболеваниями. Так, на первом месте оказались кишечные инфекции, которыми наиболее часто страдают малыши до четырех лет. Чаще всего встречаются ротавирус и энтеровирус.

“Условия для распространения патогенных микробов летом идеальны. Из-за высокой температуры воздуха и повышенной влажности, а также пренебрежения правилами гигиены микроорганизмы активно размножаются и, попадая в наш организм, вызывают неприятные симптомы” Ольга Викторовна Малиновская Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, врач клинической лабораторной диагностики

Ольга Малиновская предостерегла читателей “Рамблера” и отметила, что чаще всего причиной летних инфекций становится пренебрежение правилами личной гигиены: грязные руки и немытые овощи и фрукты. Кроме того, нужно правильно хранить все продукты, чтобы бактерии в них не размножались. Во время отдыха при купании нельзя глотать в воду, чтобы не заразиться.

Еще одной опасной болезнью она назвала гепатит А.

“Как и другие кишечные инфекции он передается через пищу, воду, а также контактно-бытовым путем, например, при пожатии рук. Гепатит А может протекать бессимптомно, а может сопровождаться тошнотой, рвотой. Болезнь поражает клетки печени, протекает с желтухой” Ольга Викторовна Малиновская Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, врач клинической лабораторной диагностики

Для профилактики некоторых кишечных инфекций существуют вакцины. Так, от гепатита А может привиться любой человек в любом возрасте, от ротавирусной инфекции прививают только детей до 8 месяцев. Чтобы не заразиться летними инфекциями, существуют простые правила: нужно мыть руки, овощи и фрукты перед едой, правильно хранить пищу и не употреблять в пищу сомнительные продукты.

“Важно помнить, что острые кишечные инфекции вызывают не только вирусы, но и бактерии (например, сальмонелла). Для того, чтобы узнать, какой именно микроорганизм стал причиной развития заболевания, целесообразно сдать анализ на выявление возбудителя, так называемый ОКИ-тест. Его результаты помогут идентифицировать причину недомогания – в зависимости от природы возбудителя пациентам может потребоваться разное лечение” Ольга Викторовна Малиновская Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, врач клинической лабораторной диагностики

Чем лечить гипотиреоз щитовидной железы?

Гипотиреоз правильнее называть синдромом, так как он проявляется исключительно на фоне недостатка тиреоидных гормонов. Этот диагноз ставят не только на основании симптомов, но и после того, как пациент сдает анализы на гормоны щитовидной железы. После этого проводится заместительная терапия. Однако, как отмечает терапевт Денис Прокофьев, лечение зависит от разновидности заболевания.

“Есть такой препарат, левотироксин натрия. Лечение первичного гипотиреоза, то цель этой терапии - поддерживать уровень гормона ТТГ в пределах 0,5-1,5 миллимоля на литр. Вторая разновидность - вторичный гипотиреоз. Здесь задача заключается в том, чтобы поддерживать консультацию свободного левотироксина в крови на уровне верхней трети референтных значениях. Третья разновидность — субклинический гипотиреоз. Лечение нужно назначать лишь только после стойкого повышения гормонов, для этого нужно несколько раз сдавать анализы на гормоны” Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Как правильно лечить простатит?

Простатит не угрожает жизни человека и долгое время может протекать в бессимптомной форме, говорит уролог-андролог Александр Боршевецкий. Однако в запущенной форме он может вызвать бесплодие, импотенцию и онкологию. В таких случаях показано хирургическое вмешательство.

Уролог посоветовал не заниматься самолечением, так как народные средства оказывают неполный эффект. Лечение нужно совмещать с медикаментозными препаратами, поэтому при простатите лучше всего обратиться к врачу, который подберет комплексное лечение.

“В случае его подтверждения врач составит индивидуальный терапевтический план лечения, направленный не только на купирование воспалительного процесса, но и на устранение его причин. Обычно лечение включает в себя антибактериальные препараты, ангиопротекторы, ферментные средства, иммуномодуляторы. Возможно также включение специальных лечебных процедур: массажа простаты или физиопроцедур” Александр Боршевецкий Врач-уролог-андролог высшей категории "СМ-Клиника"

активный образ жизни

активная половая жизнь

достаточное количество воды

своевременное мочеиспускание

интимная гигиена

правильное питание: включить в рацион клетчатку, масло, кисломолочные продукты, сократить или исключить алкоголь, кофеин, пряные и острые продукты. Однако врач порекомендовал следить за здоровьем и минимизировать риски. Для профилактики простатита существует несколько правил:

“Острую форму заболевания можно вылечить полностью, и во многом это зависит от своевременности обращения к врачу и прохождения грамотно подобранного лечения. А вот хроническая форма простатита, к сожалению, остается навсегда. Но это не значит, что заболевание будет заметно ухудшать качество жизни человека” Александр Боршевецкий Врач-уролог-андролог высшей категории "СМ-Клиника"