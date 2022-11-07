Лор-врач рассказала об опасности народных методов лечения ОРВИ

Врач-отоларинголог Ольга Зайцева рассказала, в чем опасность народных методов лечения острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), ее слова передает "Лента.ру".

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Зайцева объяснила, что при ОРВИ не стоит делать горячих компрессов и пить горячий чай или компот. Дело в том, что любые бактерии лишь размножаются при высокой температуре, к тому же увеличивается отек. Напитки должны быть теплыми и без лимона – он лишь раздражает воспалительные ткани.

Также лор напомнила о том, что не стоит снижать температуру жаропонижающими средствами, если градусник показывает меньше 38 градусов – в этот момент имунная система борется с вирусами, и мешать ей неправильно.

Зайцева призвала россиян не заниматься самолечением, а посещать врача-терапевта при первых признаках вирусной инфекции или вызывать его на дом в случаях повышения температуры.