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20 минут назад

Врач Тяжельников развеял миф о необходимости пропотеть при лечении ОРВИ

Мария Иглина

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников заявил, что горячий чай и кутание в одеяло при ОРВИ является популярным заблуждением. Подробностями эксперт поделился в беседе с Агентством городских новостей "Москва".

Врач развеял миф о необходимости пропотеть при лечении ОРВИ
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По словам медика, излишнее нагревание тела только увеличивает нагрузку на сердце и сосуды. Он отметил, что утепляться стоит только тогда, когда пациенту становится действительно холодно.

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Кроме этого, Андрей Тяжельников заявил о необходимости исключить какие-либо банные процедуры и горячие ванны при ОРВИ. Специалист также напомнил, что на сегодняшний день единственной хорошей защитой от гриппа является вакцинация.

Ранее врач назвала симптомы передозировки витамина D.

Новости,Андрей Тяжельников,
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