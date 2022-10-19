Врач развеял миф о необходимости пропотеть при лечении ОРВИ

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников заявил, что горячий чай и кутание в одеяло при ОРВИ является популярным заблуждением. Подробностями эксперт поделился в беседе с Агентством городских новостей "Москва".

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По словам медика, излишнее нагревание тела только увеличивает нагрузку на сердце и сосуды. Он отметил, что утепляться стоит только тогда, когда пациенту становится действительно холодно.

Кроме этого, Андрей Тяжельников заявил о необходимости исключить какие-либо банные процедуры и горячие ванны при ОРВИ. Специалист также напомнил, что на сегодняшний день единственной хорошей защитой от гриппа является вакцинация.

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