Терапевт рассказал о вреде алкоголя при ОРВИ

Врач-терапевт Иван Ромасов рассказал об опасности лечения алкоголем. Подробностями эксперт поделился в беседе с "Известиями".

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Среди народных способов лечения ОРВИ присутствует лечение спиртным. Однако, если пить алкоголь во время болезни, то можно усилить интоксикацию, что в результате приведет к негативным последствиям.

Но среди народных методов есть и полезные, например, полноценный сон, обильное питье, отдых, куриный бульон. Но самую большую пользу может принести обычный мед. Он, в свою очередь, помогает при кашле и больном горле.

"При кашле зачастую используются ингаляции с физраствором. В случае картошки и водяной бани пар тоже получается влажным и опосредованно можно добиться схожего эффекта", – добавил эксперт.

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