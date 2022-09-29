Терапевт рассказал о вреде алкоголя при ОРВИ

Врач-терапевт Иван Ромасов рассказал об опасности лечения алкоголем. Подробностями эксперт поделился в беседе с "Известиями".
Среди народных способов лечения ОРВИ присутствует лечение спиртным. Однако, если пить алкоголь во время болезни, то можно усилить интоксикацию, что в результате приведет к негативным последствиям.
Но среди народных методов есть и полезные, например, полноценный сон, обильное питье, отдых, куриный бульон. Но самую большую пользу может принести обычный мед. Он, в свою очередь, помогает при кашле и больном горле.
"При кашле зачастую используются ингаляции с физраствором. В случае картошки и водяной бани пар тоже получается влажным и опосредованно можно добиться схожего эффекта", – добавил эксперт.