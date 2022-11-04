Ученые: пиво на 73 процента увеличивает риск развития инсульта

Неверные решения в отношении образа жизни могут привести к инсульту, при этом особенно вреден один напиток . Новые исследования показывают, что даже умеренное потребление может значительно увеличить риск.

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Исследование, опубликованное в журнале Neurology, заставляет дважды подумать о том, сколько алкоголя может принять ваш организм, не вызывая проблем.

Исследование показало, что даже умеренное употребление алкоголя может увеличить вероятность инсульта.

Глобальное исследование, в котором приняли участие 26 000 человек по всему миру, показало, что как высокое, так и умеренное потребление алкоголя было связано с повышенным риском неотложной медицинской помощи.

Четверть выборки были пьющими в настоящее время, а две трети были классифицированы как трезвенники.

В отличие от предыдущих исследований, в этом исследовании принимали участие люди из разных этнических групп в 27 странах, включая Ирландию и Великобританию.

Оказалось, что пиво увеличивает риск развития геморрагического инсульта на 73 процента, а другие алкогольные напитки — на 50 процентов.