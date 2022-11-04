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1 час назад

Врач Очинская назвала прием лекарств одной из причин цирроза печени

Катя Кобышева

Врач-инфекционист Наталья Очинская в беседе с "Газетой.ру" назвала одну из причин цирроза печени и печеночной недостаточности.

Врач назвала одну из причин цирроза печени
Фото: UnsplashUnsplash

Как объяснила Наталья Очинская, одна из важнейших функций печени заключается в нейтрализации токсичных веществ, которые так или иначе попадают в организм. Причем к токсичным можно отнести и лекарственные препараты, находящиеся в свободной продаже.

«Вот только любители самолечения не учитывают многие важные факторы. Режим дозирования, одновременное принятие таблеток с другими препаратами или алкоголем. Все это отрицательно влияет на печень и сказывается на ее работоспособности. Кроме того, в большей степени подвержены лекарственному поражению печени дети до 3-х лет, женщины и люди пожилого возраста. Последние зачастую и вовсе не представляют жизнь без лекарств», – объяснила Наталья Очинская.

Также врач отметила, что поражение печени может произойти как через неделю, так и через несколько месяцев после приема препарата. Поэтому лекарства так важно принимать под контролем врача.

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При первых признаках поражения печени - слабости, тошноте, снижении аппетита, желтушности кожи и склер, кожном зуде, тяжести в правом подреберье, повышении температуры - нужно обратиться к врачу.

Ранее врач объяснила, чем опасна привычка есть перед телевизором.

Болезни и лекарства,
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