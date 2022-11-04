Врач назвала одну из причин цирроза печени

«Вот только любители самолечения не учитывают многие важные факторы. Режим дозирования, одновременное принятие таблеток с другими препаратами или алкоголем. Все это отрицательно влияет на печень и сказывается на ее работоспособности. Кроме того, в большей степени подвержены лекарственному поражению печени дети до 3-х лет, женщины и люди пожилого возраста. Последние зачастую и вовсе не представляют жизнь без лекарств», – объяснила Наталья Очинская.