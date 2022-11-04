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2 часа назад

Диетолог Королева объяснила, чем опасна привычка есть перед телевизором

Мария Кимакович

Доктор медицинских наук, врач-терапевт, диетолог Маргарита Королева в беседе с изданием «Москва 24» предупредила, что привычка принимать пищу перед телевизором может привести к набору веса.

Врач объяснила, чем опасна привычка есть перед телевизором
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Эксперт объяснила, что во время просмотра фильма или телепередачи человек основное внимание уделяет сменяющейся на экране картинке, а не продуктам, находящимся у него на тарелке.

Таким образом, если перед ним находится большое количество еды, он может увлечься и незаметно съесть гораздо больше, чем планировал.

Чем опасен сон при включенном телевизоре

По словам Королевой, это неосознанный подход к еде, от которого необходимо избавляться. Во время приема пищи надо сосредотачиваться именно на еде, стараясь, чтобы от обеда или ужина ничего не отвлекало.

Ранее врач объяснил, можно ли смотреть телевизор в темноте.

Новости,Маргарита Королева,
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