Врач объяснила, чем опасна привычка есть перед телевизором

Доктор медицинских наук, врач-терапевт, диетолог Маргарита Королева в беседе с изданием «Москва 24» предупредила, что привычка принимать пищу перед телевизором может привести к набору веса.

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Эксперт объяснила, что во время просмотра фильма или телепередачи человек основное внимание уделяет сменяющейся на экране картинке, а не продуктам, находящимся у него на тарелке.

Таким образом, если перед ним находится большое количество еды, он может увлечься и незаметно съесть гораздо больше, чем планировал.