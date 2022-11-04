Врач объяснила, чем опасна привычка есть перед телевизором

Доктор медицинских наук, врач-терапевт, диетолог Маргарита Королева в беседе с изданием «Москва 24» предупредила, что привычка принимать пищу перед телевизором может привести к набору веса.
Эксперт объяснила, что во время просмотра фильма или телепередачи человек основное внимание уделяет сменяющейся на экране картинке, а не продуктам, находящимся у него на тарелке.
Таким образом, если перед ним находится большое количество еды, он может увлечься и незаметно съесть гораздо больше, чем планировал.
По словам Королевой, это неосознанный подход к еде, от которого необходимо избавляться. Во время приема пищи надо сосредотачиваться именно на еде, стараясь, чтобы от обеда или ужина ничего не отвлекало.