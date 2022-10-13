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38 минут назад

Профессор Азнаурян предостерег россиян от просмотра телевизора в темноте

Мира Маркина

О том, что читать в темноте вредно, слышали наверняка многие. К просмотру телевизора в комнате без света это тоже относится. Но мало кто знает о причинах, по которым лучше не делать этого. Их URA.RU перечислил доктор медицинских наук, профессор Игорь Азнаурян.

Врач объяснил, можно ли смотреть телевизор в темноте
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Эксперт предупредил, что просмотр телевизора или чтение без дополнительного источника света приводит к усталости глаз. Но это только в “лучшем” случае.

“А при осложнениях — к увеличению глазного давления и ухудшению остроты зрения”, — объяснил Азнаурян.

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Однако яркий свет тоже может навредить глазам. Врач рекомендовал обеспечить мягкий свет в помещении. Он отдельно отметил, что светильник на потолке или на стене не должен отражаться на экране телевизора или гаджета, на которые обращен взгляд.

Ранее мы писали о том, как сохранить зрение на долгие годы.

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