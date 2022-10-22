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1 час назад

Профессор Шарапова назвала первые признаки инсульта

Мария Кимакович

Инсульт происходит из-за закупорки, сужения или разрыва мозговой артерии, отметила профессор и главный врач ГКБ имени В.В. Виноградова Ольга Шарапова в беседе со Sport24. Эксперт также подчеркнула, что для сведения последствий инсульта к минимуму необходимо вовремя обратить внимание на самые первые признаки заболевания.

Перечислены первые признаки инсульта
Фото: unsplashunsplash

Так, Шарапова посоветовала начинать бить тревогу, если у человека появляется слабость в конечностях, нарушается мимика, а речь становится неразборчивой. Заметив такие симптомы необходимо сразу вызывать скорую помощь.

По словам эксперта, чтобы спасти человека, врачам следует уложиться в промежуток около четырех часов от момента, когда произошел инсульт. Поэтому медлить нельзя.

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Также Шарапова порекомендовала меры по профилактике инсульта. По словам специалиста, следует регулярно измерять давление, своевременно проходить медицинские обследования, включающие исследования сосудов головного мозга, а также отказаться от вредных привычек.

Ранее были названы нетипичные признаки инфаркта миокарда.

Новости,Ольга Шарапова,
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