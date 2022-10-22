Перечислены первые признаки инсульта

Инсульт происходит из-за закупорки, сужения или разрыва мозговой артерии, отметила профессор и главный врач ГКБ имени В.В. Виноградова Ольга Шарапова в беседе со Sport24. Эксперт также подчеркнула, что для сведения последствий инсульта к минимуму необходимо вовремя обратить внимание на самые первые признаки заболевания.

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Так, Шарапова посоветовала начинать бить тревогу, если у человека появляется слабость в конечностях, нарушается мимика, а речь становится неразборчивой. Заметив такие симптомы необходимо сразу вызывать скорую помощь.

По словам эксперта, чтобы спасти человека, врачам следует уложиться в промежуток около четырех часов от момента, когда произошел инсульт. Поэтому медлить нельзя.

Также Шарапова порекомендовала меры по профилактике инсульта. По словам специалиста, следует регулярно измерять давление, своевременно проходить медицинские обследования, включающие исследования сосудов головного мозга, а также отказаться от вредных привычек.