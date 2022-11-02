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2 часа назад

Кардиолог Давыдова объяснила, что делать при сердечном приступе

Мира Маркина

Правильный алгоритм действий в ситуации, когда у человека развивается сердечный приступ, может спасти ему жизнь. Подробнее об этом “Прайму” рассказала кардиолог Анна Давыдова.

Кардиолог объяснила, что делать при сердечном приступе
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Врач напомнила, по каким симптомам можно вычислить сердечный приступ. К ним относятся:

  • жгучая или давящая боль под левой лопаткой и в левой же половине груди, шеи, руке;
  • одышка;
  • потливость;
  • слабость или тошнота, рвота.

Прежде чем предпринимать какие-то действия самостоятельно, нужно вызвать бригаду скорой помощи, отметила эксперт. Затем человека разместить на кушетке или кровати так, чтобы его голова была выше тела, измерить ему давление. Диспетчер скорой помощи может рекомендовать прием препаратов, основываясь на показателях артериального давления.

Кардиолог назвала способ снизить пульс без лекарств

Также следует открыть окно, дать человеку под язык таблетку нитроглицерина и кардиомагнила (вместо него можно половинку аспирина).

Ранее мы рассказывали, как ежедневные прогулки помогут вашему сердцу.

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