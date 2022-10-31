Кардиолог назвала способ снизить пульс без лекарств

Рост частоты сердечных сокращений без видимых нагрузок – опасное для здоровья состояние. Но из него можно выйти и без медикаментов, считает кардиолог Наталия Золотарева. В беседе с “Праймом” врач раскрыла этот секрет.
Если вы чувствуете высокий пульс, можно попробовать скорректировать его с помощью простых дыхательных упражнений, рекомендует кардиолог. Сделать глубокий вдох в течение пяти-восьми секунд, задержать дыхание, а затем так же медленно выдохнуть.
Еще один прием нужно повторить трижды, не меньше, предупреждает врач. Он начинается с глубокого вдоха на четыре счета, затем – фаза задержки дыхания до семи счетов и такой же медленный выдох.
При высоком пульсе можно аккуратно помассировать сонную артерию, покашлять или окунуть лицо в холодную воду, отмечает Золотарева.
Но если методы не помогли, следует обратиться за помощью, считает собеседница издания. Ведь высокий пульс может указывать на тахикардию.
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