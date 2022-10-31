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1 час назад

Кардиолог Золотарева назвала способ снизить пульс без лекарств

Мира Маркина

Рост частоты сердечных сокращений без видимых нагрузок – опасное для здоровья состояние. Но из него можно выйти и без медикаментов, считает кардиолог Наталия Золотарева. В беседе с “Праймом” врач раскрыла этот секрет.

Кардиолог назвала способ снизить пульс без лекарств
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Если вы чувствуете высокий пульс, можно попробовать скорректировать его с помощью простых дыхательных упражнений, рекомендует кардиолог. Сделать глубокий вдох в течение пяти-восьми секунд, задержать дыхание, а затем так же медленно выдохнуть.

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Еще один прием нужно повторить трижды, не меньше, предупреждает врач. Он начинается с глубокого вдоха на четыре счета, затем – фаза задержки дыхания до семи счетов и такой же медленный выдох.

При высоком пульсе можно аккуратно помассировать сонную артерию, покашлять или окунуть лицо в холодную воду, отмечает Золотарева.

Но если методы не помогли, следует обратиться за помощью, считает собеседница издания. Ведь высокий пульс может указывать на тахикардию.

Ранее мы рассказывали, при каких симптомах срочно идти к кардиологу.

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