Почему ежедневные прогулки спасут ваше сердце

Врачи часто рекомендуют повышать физическую активность для профилактики заболеваний сердца и сосудов. Однако не у всех есть возможность посещать спортзал или делать упражнения дома. Ученые задались вопросом: может ли обычная ходьба заменить занятия спортом? Их выводами делится “Рамблер”.

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Том Фриден, доктор медицинских наук, называет ходьбу “самым доступным чудо-лекарством, что у нас есть”. Ведь для него даже не требуется рецепт. Но сколько нужно ходить, чтобы воспользоваться преимуществами такого “лекарства”?

“Не менее двух с половиной часов в неделю” – считают ученые Гарвардской медицинской школы. “Всего 21 минута в день может снизить риск сердечных заболеваний на 30%”, — говорится в обзоре.

Кардиохирург и доктор медицинских наук Брайан Лима, объясняет, что польза для вашего сердца достигается за счет снижения факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Например, таких, как повышенный уровень холестерина и гипертония, ожирение и диабет.

Ходьба укрепляет сердечную мышцу и таким образом воздействует на основную причину проблем со здоровьем, отмечают авторы исследования European Heart Journal. Они проанализировали данные 88 412 мужчин и женщин среднего возраста, собранные Британским биобанком. Добровольцы носили акселерометры на доминирующем запястье в течение недели. Собранная устройством информация позволила оценить общий расход энергии при физической активности с использованием валидации для конкретной популяции.

Вы можете отправиться на прогулку по кварталу или посетить ближайшую кофейню. То есть, необязательно специально выбираться куда-то за город для оздоравливающей прогулки.