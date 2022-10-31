Как снизить риск внезапной сердечной смерти

Внезапную смерть при остановке сердца специалисты называют очень острой проблемой, распространенной как среди пожилых людей, так и среди молодежи. Чаще всего она происходит вследствие желудочковых нарушений ритма сердца. Можно ли снизить вероятность внезапной сердечной смерти, кто находится в группе риска и какие причины ее вызывают, «Рамблеру» рассказал врач общей практики Денис Прокофьев.
Когда мы говорим о внезапной сердечной смертности, мы говорим о смертности в течение часа после какого-то вида деятельности., объясняет специалист.
Эксперт отмечает, что есть определенная группа риска и причины, которыми может быть вызвано это состояние.
При этом врач отмечает, что именно внезапные сердечно-сосудистые смертности случаются очень редко. Как правило, им предшествуют определенные причины.
Это причины, которые просто не были диагностированы, и по ошибке человек был допущен до занятий спортом. Поэтому и существуют строгие критерии к спортивным нагрузкам, отмечает эксперт.
Вторая из частых причин внезапной сердечной смертности – сотрясение сердца.
Поэтому самая важная задача – своевременное выявление сердечно-сосудистых заболеваний, подчеркивает эксперт.
Спасти человека при внезапной сердечной смертности можно, если адекватно и своевременно оказать реанимационные предприятия. Но все зависит от того, что было причиной, объясняет врач.
Берегите себя и обращайтесь за помощью к специалистам.