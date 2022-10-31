Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+13° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
2 часа назад

Как снизить риск внезапной сердечной смерти

Мария Кимакович
Денис Прокофьевэксперт

Внезапную смерть при остановке сердца специалисты называют очень острой проблемой, распространенной как среди пожилых людей, так и среди молодежи. Чаще всего она происходит вследствие желудочковых нарушений ритма сердца. Можно ли снизить вероятность внезапной сердечной смерти, кто находится в группе риска и какие причины ее вызывают, «Рамблеру» рассказал врач общей практики Денис Прокофьев.

Как снизить риск внезапной сердечной смерти
Фото: burst.shopify.comburst.shopify.com

Когда мы говорим о внезапной сердечной смертности, мы говорим о смертности в течение часа после какого-то вида деятельности., объясняет специалист.

Видео дня
Внезапную сердечную смертность часто ассоциируют с занятиями спортом, если она происходит после физической нагрузки.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Эксперт отмечает, что есть определенная группа риска и причины, которыми может быть вызвано это состояние.

Странный симптом болезней сердца, который все игнорируют

При этом врач отмечает, что именно внезапные сердечно-сосудистые смертности случаются очень редко. Как правило, им предшествуют определенные причины.

Один из лидеров причин внезапной сердечной смертности — ишемическая болезнь сердца у людей старше 35-ти лет, аритмия, миокардиты, разрывы аорты, поражения клапанов сердца, врожденные заболевания сердца.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Это причины, которые просто не были диагностированы, и по ошибке человек был допущен до занятий спортом. Поэтому и существуют строгие критерии к спортивным нагрузкам, отмечает эксперт.

Есть такие заболевания, которые не связаны с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Это, как правило, острые перенапряжения, просто предельная физическая нагрузка, которая дает осложнения.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Вторая из частых причин внезапной сердечной смертности – сотрясение сердца.

Это процесс, при котором в результате низкоинтенсивного непроникающего воздействия происходит преждевременная внезапная смерть.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Поэтому самая важная задача – своевременное выявление сердечно-сосудистых заболеваний, подчеркивает эксперт.

Спасти человека при внезапной сердечной смертности можно, если адекватно и своевременно оказать реанимационные предприятия. Но все зависит от того, что было причиной, объясняет врач.

Если случился разрыв аневризма аорты, спасти человека невозможно. Если произойдет просто остановка сердца, и будут правильно проведены реанимационные предприятия, человек останется жив.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Берегите себя и обращайтесь за помощью к специалистам.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители