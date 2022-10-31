Как снизить риск внезапной сердечной смерти

Внезапную смерть при остановке сердца специалисты называют очень острой проблемой, распространенной как среди пожилых людей, так и среди молодежи. Чаще всего она происходит вследствие желудочковых нарушений ритма сердца. Можно ли снизить вероятность внезапной сердечной смерти, кто находится в группе риска и какие причины ее вызывают, «Рамблеру» рассказал врач общей практики Денис Прокофьев.

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Когда мы говорим о внезапной сердечной смертности, мы говорим о смертности в течение часа после какого-то вида деятельности., объясняет специалист.

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Внезапную сердечную смертность часто ассоциируют с занятиями спортом, если она происходит после физической нагрузки.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Эксперт отмечает, что есть определенная группа риска и причины, которыми может быть вызвано это состояние.

При этом врач отмечает, что именно внезапные сердечно-сосудистые смертности случаются очень редко. Как правило, им предшествуют определенные причины.

Один из лидеров причин внезапной сердечной смертности — ишемическая болезнь сердца у людей старше 35-ти лет, аритмия, миокардиты, разрывы аорты, поражения клапанов сердца, врожденные заболевания сердца.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Это причины, которые просто не были диагностированы, и по ошибке человек был допущен до занятий спортом. Поэтому и существуют строгие критерии к спортивным нагрузкам, отмечает эксперт.

Есть такие заболевания, которые не связаны с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Это, как правило, острые перенапряжения, просто предельная физическая нагрузка, которая дает осложнения.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Вторая из частых причин внезапной сердечной смертности – сотрясение сердца.

Это процесс, при котором в результате низкоинтенсивного непроникающего воздействия происходит преждевременная внезапная смерть.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Поэтому самая важная задача – своевременное выявление сердечно-сосудистых заболеваний, подчеркивает эксперт.

Спасти человека при внезапной сердечной смертности можно, если адекватно и своевременно оказать реанимационные предприятия. Но все зависит от того, что было причиной, объясняет врач.

Если случился разрыв аневризма аорты, спасти человека невозможно. Если произойдет просто остановка сердца, и будут правильно проведены реанимационные предприятия, человек останется жив.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог