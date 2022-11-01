Кто может столкнуться с «ночной гипертонией»

«Ночная гипертония» — достаточно распространенное явление, однако ночью распознать симптомы сложно. Кардиолог научной лаборатории эпидемиологии неинфекционных заболеваний НМИЦ им. Алмазова Мария Бояринова рассказала «Федерал Пресс», кому может грозить заболевание.
По словам эксперта, многие заболевания, в том числе онкология, начинаются с «ночной гипертонии», которую можно «поймать» только на специальном аппарате. За своим давлением стоит особенно пристально следить людям с тяжелой наследственностью — инфаркты и инсульты у родителей, гипертония у мужчин до 55-ти лет и у женщин до 65-ти.