Кто может столкнуться с «ночной гипертонией»

По словам эксперта, многие заболевания, в том числе онкология, начинаются с «ночной гипертонии», которую можно «поймать» только на специальном аппарате. За своим давлением стоит особенно пристально следить людям с тяжелой наследственностью — инфаркты и инсульты у родителей, гипертония у мужчин до 55-ти лет и у женщин до 65-ти.