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2 часа назад

Врач рассказала, кто может столкнуться с «ночной гипертонией»

Мира Маркина

«Ночная гипертония» — достаточно распространенное явление, однако ночью распознать симптомы сложно. Кардиолог научной лаборатории эпидемиологии неинфекционных заболеваний НМИЦ им. Алмазова Мария Бояринова рассказала «Федерал Пресс», кому может грозить заболевание.

Кто может столкнуться с «ночной гипертонией»
Фото: unsplashunsplash

Врач перечислил ошибки при приеме лекарств от гипертонии

По словам эксперта, многие заболевания, в том числе онкология, начинаются с «ночной гипертонии», которую можно «поймать» только на специальном аппарате. За своим давлением стоит особенно пристально следить людям с тяжелой наследственностью — инфаркты и инсульты у родителей, гипертония у мужчин до 55-ти лет и у женщин до 65-ти.

Ранее терапевт Ушак перечислил опасные осложнения гипертонии.

Новости,Мария Бояринова,
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