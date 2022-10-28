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1 час назад

Терапевт Ушак перечислил опасные осложнения гипертонии

Мария Иглина

Врач-терапевт ООО "ИНВИТРО-Ростов-на-Дону" Илья Ушак рассказал о неочевидных причинах гипертонии и об осложнениях такого состояния. Подробностями эксперт поделился в беселе с "Известиями".

Терапевт перечислил опасные осложнения гипертонии
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В первую очередь, медик отметил, что гипертонию правильнее называть артериальной гипертензией. По его словам, к повышенному давлению склонны люди с фоновыми заболеваниями, как сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, вегетососудистая дистония, болезни щитовидной железы и другими. А факторами являются чрезмерное употребление алкоголя, курение, постоянный недосып и неправильный образ жизни.

"Симптомы могут отличаться, так как люди по-разному реагируют на подъем давления. Самое распространенное — это головная боль, зачастую в затылочной области, но возможна локализация и в других областях — теменной, височной, потемнее в глазах, а также головокружение", — объяснил Ушак.

При отсутствии соответствующего лечения состояние может привести к инфарктам, инсультам, энцефалопатии, нервным расстройствам, а также повышению внутричерепного давления, что повлияет на зрение.

Раскрыты самые частые причины возникновения проблем с давлением

Ушак рекомендует регулярно проходить диспансеризацию, сдавать плановые анализы, а также измерять давление раз в месяц или при наличии вышеперечисленных симптомов.

Ранее врач назвала частую ошибку при лечении анемии.

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