Кардиолог рассказала, кому грозит «ночная гипертония»

Давление повышается не только днем – это может случиться и ночью. В таком случае это явление будет носить название «ночная гипертония». Кардиолог научной лаборатории эпидемиологии неинфекционных заболеваний НМИЦ им. Алмазова Мария Бояринова рассказала, кому грозит это опасное заболевание. Ее слова приводит издание «ДокторПитер» .

По словам специалиста, именно с ночной гипертонии начинаются многие заболевания, включая онкологические. Но этот симптом очень сложно выявить, отметила она.

«Можно только "поймать" на специальном аппарате, если измерять давление хотя бы пару раз ежедневно. Вряд ли, конечно, кто-то встает ночью ради проверки давления. Достаточно измерять его после недолгого бодрствования и через полчаса после последнего приема пищи», – рассказала эксперт.

Хотя с ночной гипертонией может столкнуться каждый, с особой тщательностью за этим нужно следить людям с тяжелой наследственностью, уточнила врач. Она имеет ввиду пациентов, у кого в роду были случаи инфарктов или инсультов у родителей, гипертония у мужчин до 55-ти и у женщин до 65-ти.