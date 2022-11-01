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2 часа назад

Кардиолог Мария Бояринова рассказала, кому грозит «ночная гипертония»

Катерина Саломе

Давление повышается не только днем – это может случиться и ночью. В таком случае это явление будет носить название «ночная гипертония». Кардиолог научной лаборатории эпидемиологии неинфекционных заболеваний НМИЦ им. Алмазова Мария Бояринова рассказала, кому грозит это опасное заболевание. Ее слова приводит издание «ДокторПитер».

Кардиолог рассказала, кому грозит «ночная гипертония»
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

По словам специалиста, именно с ночной гипертонии начинаются многие заболевания, включая онкологические. Но этот симптом очень сложно выявить, отметила она.

«Можно только "поймать" на специальном аппарате, если измерять давление хотя бы пару раз ежедневно. Вряд ли, конечно, кто-то встает ночью ради проверки давления. Достаточно измерять его после недолгого бодрствования и через полчаса после последнего приема пищи», – рассказала эксперт.

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Хотя с ночной гипертонией может столкнуться каждый, с особой тщательностью за этим нужно следить людям с тяжелой наследственностью, уточнила врач. Она имеет ввиду пациентов, у кого в роду были случаи инфарктов или инсультов у родителей, гипертония у мужчин до 55-ти и у женщин до 65-ти.

«При проверке давления в домашних условиях показатель считается высоким при значениях свыше 135/85 мм рт. ст., на приеме врача – более 140/90 мм рт. ст.», – резюмировала кардиолог.

Новости,Мария Бояринова,
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