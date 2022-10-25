Раскрыты самые частые причины возникновения проблем с давлением

Артериальная гипертензия — одна из основных причин инвалидности и смертности в мире. От этого недуга страдает более миллиарда человек. О причинах ее возникновения рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Его слова приводит Lenta.ru.

Перемена погоды, снижение или повышение атмосферного давления, физическая нагрузка или, наоборот, малоподвижный образ жизни, стресс, алкоголизм, курение, употребление некоторых продуктов — все это влияет на изменение артериального давления, утверждает эксперт. Гипертензия, по его словам, может также развиться вследствие ишемической болезни сердца, сахарного диабета, болезней почек, избыточного веса.

Тяжельников подчеркнул, что заболевание у каждого человека заболевание проявляется индивидуально. Тем не менее, есть ряд общих симптомов, среди которых своеобразная боль в затылочной части головы, ощущение пульсирования, головокружение, озноб, тошнота.

«В таких случаях необходимо сразу измерять давление. Точно определить его параметры можно только с помощью тонометра», — резюмировал специалист.

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