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2 часа назад

Эксперт Андрей Тяжельников перечислил самые частые причины возникновения проблем с давлением

Катерина Саломе

Артериальная гипертензия — одна из основных причин инвалидности и смертности в мире. От этого недуга страдает более миллиарда человек. О причинах ее возникновения рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Его слова приводит Lenta.ru.

Раскрыты самые частые причины возникновения проблем с давлением
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Перемена погоды, снижение или повышение атмосферного давления, физическая нагрузка или, наоборот, малоподвижный образ жизни, стресс, алкоголизм, курение, употребление некоторых продуктов — все это влияет на изменение артериального давления, утверждает эксперт. Гипертензия, по его словам, может также развиться вследствие ишемической болезни сердца, сахарного диабета, болезней почек, избыточного веса.

Популярный в России напиток, резко повышающий давление

Тяжельников подчеркнул, что заболевание у каждого человека заболевание проявляется индивидуально. Тем не менее, есть ряд общих симптомов, среди которых своеобразная боль в затылочной части головы, ощущение пульсирования, головокружение, озноб, тошнота.

«В таких случаях необходимо сразу измерять давление. Точно определить его параметры можно только с помощью тонометра», — резюмировал специалист.

Ранее мы сообщали, что терапевт дала советы, как повысить низкое давление без лекарств.

Новости,Андрей Тяжельников,
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