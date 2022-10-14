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2 часа назад

Терапевт Софья Старостина дала советы, как повысить низкое давление без лекарств

Катерина Саломе

Важно следить за уровнем давления и не допускать его падения ниже 90 на 60. Об этом в беседе с Пятым каналом заявила врач-терапевт Софья Старостина, перечислив также способы избавиться от гипотонии без лекарств.

Терапевт дала советы, как повысить низкое давление без лекарств
Фото: pixabay.compixabay.com

Среди признаков пониженного артериально давления доктор выделила следующие: сонливость, тошнота, рвота, нарушение координации движений, бледность, замедление или учащение пульса и иногда потеря сознания. Если, по словам терапевта, приступы повторяются из раза в раз, нужно незамедлительно обратиться к врачу, так как это может свидетельствовать о развитии сердечно-сосудистых заболеваний или внутреннем кровотечении.

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Чтобы повысить давление и нормализовать его в долгосрочной перспективе специалист советует включить в повседневную жизнь регулярные физические нагрузки. Еще одним способом является потребление большего количества соли, резюмировала врач.

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