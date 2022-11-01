Раскрыта смертельная опасность ковыряния в носу

Ученые Университета Гриффита, расположенного в Австралии, сделали удивительное открытие. Они обнаружили, что ковыряние в носу может спровоцировать развитие болезни Альцгеймера. Научная работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Исследования проводились на мышах. В ходе экспериментов специалисты обнаружили, что бактерии, попав в нос, способны через обонятельный канал проникать в мозг. Так, бактерия Chlamydia pneumoniae может заразить центральную нервную систему (ЦНС), тем самым провоцируя развитие болезни Альцгеймера в позднем возрасте.

Нарушение регуляции ключевых биохимических путей, связанных с развитие деменции, начиналось у грызунов уже 7-27-й день после введения бактерий. Размножаясь, микроорганизмы начинают откладывать в ЦНС бета-амилоиды, что, в свою очередь, и является подтверждением развития слабоумия.