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37 минут назад

Ученые обнаружили смертельную опасность ковыряния в носу

Катерина Саломе

Ученые Университета Гриффита, расположенного в Австралии, сделали удивительное открытие. Они обнаружили, что ковыряние в носу может спровоцировать развитие болезни Альцгеймера. Научная работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Раскрыта смертельная опасность ковыряния в носу
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Исследования проводились на мышах. В ходе экспериментов специалисты обнаружили, что бактерии, попав в нос, способны через обонятельный канал проникать в мозг. Так, бактерия Chlamydia pneumoniae может заразить центральную нервную систему (ЦНС), тем самым провоцируя развитие болезни Альцгеймера в позднем возрасте.

Ученые: телевизор увеличивает риск развития деменции

Нарушение регуляции ключевых биохимических путей, связанных с развитие деменции, начиналось у грызунов уже 7-27-й день после введения бактерий. Размножаясь, микроорганизмы начинают откладывать в ЦНС бета-амилоиды, что, в свою очередь, и является подтверждением развития слабоумия.

Ранее мы писали о том, что ученые обнаружили новую причину деменции.

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