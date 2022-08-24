Ученые обнаружили новую причину деменции

Ученые Университета Соуни-Брук заявили, что посттравматическое стрессовое расстройство может привести к развитию особого типа деменции. Научная работа опубликована в the Journal of Alzheimer's Disease.
Исследователи изучили состояние 99 спасателей, принимавших участие в поисково-спасательных работах после теракта во Всемирном торговом центре 11 сентября. Средний возраст испытуемых - 56 лет.
Как оказалось, у 23% выявили посттравматическое стрессовое расстройство. Более чем 8% диагностировали ранние когнитивные нарушения.
В ходе исследования специалисты изучили состояние аксонов в белом веществе мозга участников эксперимента. Для этого они использовали диффузионную трактографию - метод визуализации мозга. У спасателей с посттравматическим расстройством и когнитивными нарушениями наблюдались признаки снижения фракционной анизотропии в белом веществе мозга. У пациентов с болезнью Альцгеймера в пожилом возрасте или при других типах деменции такого нарушения не было. При этом изменения были пропорциональны степени ПТСР.
По мнению ученых, у спасателей с ранним началом когнитивных нарушений может быть выявлен ранний нейродегенеративный процесс.