Ученые обнаружили новую причину деменции

В ходе исследования специалисты изучили состояние аксонов в белом веществе мозга участников эксперимента. Для этого они использовали диффузионную трактографию - метод визуализации мозга. У спасателей с посттравматическим расстройством и когнитивными нарушениями наблюдались признаки снижения фракционной анизотропии в белом веществе мозга. У пациентов с болезнью Альцгеймера в пожилом возрасте или при других типах деменции такого нарушения не было. При этом изменения были пропорциональны степени ПТСР.