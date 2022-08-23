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2 часа назад

Врач назвал способы отсрочить слабоумие

Анна Шутова

Некоторые витамины могу отстрочить начало и приостановить прогрессирование слабоумия. Об этом заявил врач-эпидемиолог, доктор медицинских наук Джагдиш Хубчандани изданию ETNT.

Врач назвал способы отсрочить слабоумие
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Со слабоумием или деменцией чаще всего сталкиваются люди старше 65 лет. Однако болезнь может возникнуть и у молодых. По словам врача, от неё нет лекарств, но приём витаминов может положительно сказаться на здоровье и отсрочить этот момент.

Одной из самых частых причин деменции является перенесённый инсульт. Витамин D снижает риск его развития, борется с возникновением холестериновых бляшек в сосудах, а также поддерживает работу сосудов головного мозга.

Витамины Е и С воздействуют на организм как антиоксиданты, снижая окислительный процесс и предотвращая повреждение клеток.

Ещё одно защитное средство от деменции — фолиевая кислота. Взаимодействуя с витаминами группы В, она предотвращает снижение когнитивных способностей мозга. Кроме того, фолиевая кислота эффективна против появления тромбов.

Чтобы получать все эти витамины и микроэлементы, врач посоветовал обратить внимание на свой рацион питания.

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