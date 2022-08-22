Раскрыты убивающие сердце привычки

Кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский перечислил привычки, которые убивают сердце.
По словам эксперта, крайне негативное влияние на этот орган оказывают курение, употребление алкоголя, кофе, неправильное питание, а также недосып.
Отдельно Серебрянский обратил внимание на вред пива, поскольку им люди злоупотребляют чаще:
"Бывает и так называемое пивное сердце и алкогольное поражение сердца в виде дистрофии миокарда. Бывает, сердце изменяется, его мышечные клетки как бы расползаются. Оно становится расширенным, больших объемов и больших размеров. Это называется дилатационная кардиомиопатия. Она приводит в конечном счете к сердечной недостаточности".
Переедание, в свою очередь, провоцирует развитие жировой дистрофии сердца, а злоупотребление кофе аритмию. Также аритмия грозит тем, кто страдает от недосыпа.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о болезни сердца, которая приводит к деменции.