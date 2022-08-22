Раскрыты убивающие сердце привычки

"Бывает и так называемое пивное сердце и алкогольное поражение сердца в виде дистрофии миокарда. Бывает, сердце изменяется, его мышечные клетки как бы расползаются. Оно становится расширенным, больших объемов и больших размеров. Это называется дилатационная кардиомиопатия. Она приводит в конечном счете к сердечной недостаточности".