Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+22° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
1 час назад

Раскрыты убивающие сердце привычки

Мира Маркина

Кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский перечислил привычки, которые убивают сердце.

Раскрыты убивающие сердце привычки
Фото: unsplashunsplash

По словам эксперта, крайне негативное влияние на этот орган оказывают курение, употребление алкоголя, кофе, неправильное питание, а также недосып.

Отдельно Серебрянский обратил внимание на вред пива, поскольку им люди злоупотребляют чаще:

"Бывает и так называемое пивное сердце и алкогольное поражение сердца в виде дистрофии миокарда. Бывает, сердце изменяется, его мышечные клетки как бы расползаются. Оно становится расширенным, больших объемов и больших размеров. Это называется дилатационная кардиомиопатия. Она приводит в конечном счете к сердечной недостаточности".

Переедание, в свою очередь, провоцирует развитие жировой дистрофии сердца, а злоупотребление кофе аритмию. Также аритмия грозит тем, кто страдает от недосыпа.

Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о болезни сердца, которая приводит к деменции.

Новости,Юрий Серебрянский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители