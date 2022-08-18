Названа болезнь сердца, которая приводит к деменции

Незаметные человеку изменения сердечной мышцы могут стать причиной возникновения слабоумия. Об этом “Газете.Ru” рассказала Галина Чудинская, невролог, член Ассоциации междисциплинарной медицины.

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Бессимптомная сердечная недостаточность характеризуется структурными изменениями в левом предсердии. Как следствие – нарушается кровоснабжение клеток головного мозга, нервные отростки ветвятся плохо и не образуют новые нейронные связи. А это в свою очередь негативно влияет на когнитивные способности человека: ухудшается память, процесс освоения новых навыков критически замедляется.

Невролог рекомендовала для сохранения нормального кровоснабжения мозга не забыть побольше двигаться. Однако если вы испытываете симптомы ОРЗ, тренировки следует отложить до момента выздоровления и двух недель после. Чрезмерная нагрузка на сердце во время болезни приводит к осложнениям, предупредила врач.

Чтобы исключить бессимптомную сердечную недостаточность, Чудинская посоветовала не пренебрегать регулярными осмотрами у кардиолога.

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