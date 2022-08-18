Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+20° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Названа болезнь сердца, которая приводит к деменции

Мира Маркина

Незаметные человеку изменения сердечной мышцы могут стать причиной возникновения слабоумия. Об этом “Газете.Ru” рассказала Галина Чудинская, невролог, член Ассоциации междисциплинарной медицины.

Названа болезнь сердца, которая приводит к деменции
Фото: unsplash.comunsplash.com

Бессимптомная сердечная недостаточность характеризуется структурными изменениями в левом предсердии. Как следствие – нарушается кровоснабжение клеток головного мозга, нервные отростки ветвятся плохо и не образуют новые нейронные связи. А это в свою очередь негативно влияет на когнитивные способности человека: ухудшается память, процесс освоения новых навыков критически замедляется.

Невролог рекомендовала для сохранения нормального кровоснабжения мозга не забыть побольше двигаться. Однако если вы испытываете симптомы ОРЗ, тренировки следует отложить до момента выздоровления и двух недель после. Чрезмерная нагрузка на сердце во время болезни приводит к осложнениям, предупредила врач.

Чтобы исключить бессимптомную сердечную недостаточность, Чудинская посоветовала не пренебрегать регулярными осмотрами у кардиолога.

С деменцией часто "соседствуют" нарушения в работе зрительного нерва. Ранее мы писали о том, как связаны острота зрения и когнитивные способности.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители