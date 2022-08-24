Ученые: телевизор увеличивает риск развития деменции

Ученые из США провели исследование и выяснили, что частый просмотр телевизора повышает риски развития деменции больше, чем сидение за компьютером. Об этом сообщает издание New York Post.

В исследовании приняли участие 146 тысяч человек возрастом старше 60 лет. Ни у кого из испытуемых не было диагностировано деменции на момент начала эксперимента. В течение 12 лет наблюдения за пациентами заболевание начало развиваться у 3,5 тысячи человек. Ученые нашли связь между случаями развития слабоумия и временем, проведенным за просмотром телевизора. Также специалистами учитывались другие факторы риска: ожирение, алкогольная зависимость и тип деятельности испытуемых.

По словам антрополога Дэвида Райхдена из Университета Южной Калифорнии, объяснением того, что компьютерная деятельность менее опасна, чем телевизор, может быть то, что от человека требуется "когнитивное участие": написание электронных писем или игры. Просмотр передач же "является когнитивно-пассивной деятельностью", заявил эксперт.