Ученые: телевизор увеличивает риск развития деменции

Ученые из США провели исследование и выяснили, что частый просмотр телевизора повышает риски развития деменции больше, чем сидение за компьютером. Об этом сообщает издание New York Post.

В опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences статье авторы исследования отметили, что малоподвижный образ жизни может привести к ранней смерти, так как недостаточная физическая активность увеличивает риск сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний, в частности. Однако не все виды сидячей деятельностей одинаково опасно.