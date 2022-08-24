Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+24° в 
USD 60.00EUR 59.51
Войти в почту
3 часа назад

Ученые: телевизор увеличивает риск развития деменции

Мира Маркина

Ученые из США провели исследование и выяснили, что частый просмотр телевизора повышает риски развития деменции больше, чем сидение за компьютером. Об этом сообщает издание New York Post.

В исследовании приняли участие 146 тысяч человек возрастом старше 60 лет. Ни у кого из испытуемых не было диагностировано деменции на момент начала эксперимента. В течение 12 лет наблюдения за пациентами заболевание начало развиваться у 3,5 тысячи человек. Ученые нашли связь между случаями развития слабоумия и временем, проведенным за просмотром телевизора. Также специалистами учитывались другие факторы риска: ожирение, алкогольная зависимость и тип деятельности испытуемых.

По словам антрополога Дэвида Райхдена из Университета Южной Калифорнии, объяснением того, что компьютерная деятельность менее опасна, чем телевизор, может быть то, что от человека требуется "когнитивное участие": написание электронных писем или игры. Просмотр передач же "является когнитивно-пассивной деятельностью", заявил эксперт.

В опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences статье авторы исследования отметили, что малоподвижный образ жизни может привести к ранней смерти, так как недостаточная физическая активность увеличивает риск сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний, в частности. Однако не все виды сидячей деятельностей одинаково опасно.

Ранее ученые обнаружили новую причину деменции.

Новости,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители