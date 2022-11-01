Остеопат раскрыл самую вредную позу для сна

Не каждая поза полезна для сна. Об этом в своем Telegram-канале врач-остеопат Алесь Улищенко.

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Специалист настоятельно рекомендует отказаться от положения лицом вниз на животе. Лучше спать на спине, отмечает эксперт, так как эта поза более естественна для позвоночника.

«Сон на животе — зеленый свет заломам на лице, больной голове и даже инсульту. В шейном отделе проходят позвоночные артерии, которые питают головной мозг», — поделился врач.

Также крайне важно, по словам остеопата, выбрать правильную подушку. Он советует покупать ортопедические изделия.