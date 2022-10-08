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1 час назад

Не бегите за таблетками: как улучшить сон без лекарств

Даша Краснова
Андрей Артамошкинэксперт

Казалось бы, что может быть проще, чем открыть статью, прочитать ее и наслаждаться крепким сном. Но в реальности эти рекомендации не срабатывают должным образом. "Рамблер" посоветовался с неврологом и узнал, как улучшить сон без лекарств.

Не бегите за таблетками: как улучшить сон без лекарств
Фото: социальные сетисоциальные сети

Существуют различные виды соматизированной депрессии, когда возможность спокойно заснуть и спокойно проснуться расцениваются многими людьми как чуть не высшее благо в жизни. В большинстве случаев речь идёт о нарушенном засыпании, когда не дают заснуть наплывы тягостных мыслей, непроизвольные воспоминания тревожного содержания.

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Непосредственной причиной нарушения засыпания могут быть также неприятные и гнетущие ощущения в тех или иных органах и частях тела, возникающие или усиливающиеся по мере приближения ночи. Одной из важнейших причин подобных расстройств является также сам страх перед бессонницей, постоянная направленность мыслей на желание заснуть и чувство, что заснуть всё равно не получится, исключают по существу возможность нормального сна.
Андрей Артамошкин
Андрей АртамошкинВрач-невролог, член Высшего экспертного совета кафедры «Современный гипноз» Академии социальных технологий.

На начальной стадии возникновения проблемы, наиболее эффективно будет грамотное психотерапевтическое консультирование, когда профессиональная поддержка с элементами успокоения, формирования определенных привычек и возможность высказаться, действительно помогает. Также врач поделился и другими рекомендациями по улучшению сна.

Врач объяснил опасность сна без подушки

  • По возможности засыпать в одно и тоже время, оптимально до 23 часов.
  • Оставить все "важные ", "срочные " или "полезные" дела на утро – в утренние часы вы будете более продуктивны.
  • Использовать кровать только для сна, постельные принадлежности должны быть удобными лично для вас.
  • За пару часов до сна можно принять горячую общую или только нужную ванну с добавлением морской соли и небольшого количества эфирных масел – это расслабит мышцы, снимет усталость и накопившийся стресс, спустя пару часов температура тела придёт в норму и вызовет приятную сонливость.
  • Установить температуру в спальне на уровне 17-18°, если вы мерзнете, используйте утепленное одеяло.
  • Ходите на прогулку на свежем воздухе в вечернее время.
  • Сбалансированное питание в течении дня, отказ от диет и голодания, легкий перекус за час до сна, травяной чай с мятой и мелиссой.
  • За час до сна устранить источники повышенного шума и яркого освещения.
  • Умеренные физические нагрузки в течении дня, не требующие сложных координационных движений.
  • Возможно, прослушивание, уже лёжа в постели, короткой аудио записи (до трёх минут), направленной на общее расслабление.
  • В завершение, врач отметил самый рациональный рецепт от Дж. К. Джерома : " один фунтовый бифштекс каждые шесть часов, десятимильная прогулка – ежедневно по утрам, одна кровать – ровно в 11 часов вечера. И не забивать себе голову вещами, которых не понимаешь".
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