Не бегите за таблетками: как улучшить сон без лекарств

Непосредственной причиной нарушения засыпания могут быть также неприятные и гнетущие ощущения в тех или иных органах и частях тела, возникающие или усиливающиеся по мере приближения ночи. Одной из важнейших причин подобных расстройств является также сам страх перед бессонницей, постоянная направленность мыслей на желание заснуть и чувство, что заснуть всё равно не получится, исключают по существу возможность нормального сна.



Андрей Артамошкин Врач-невролог, член Высшего экспертного совета кафедры «Современный гипноз» Академии социальных технологий.