Не бегите за таблетками: как улучшить сон без лекарств

Казалось бы, что может быть проще, чем открыть статью, прочитать ее и наслаждаться крепким сном. Но в реальности эти рекомендации не срабатывают должным образом. "Рамблер" посоветовался с неврологом и узнал, как улучшить сон без лекарств.
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Существуют различные виды соматизированной депрессии, когда возможность спокойно заснуть и спокойно проснуться расцениваются многими людьми как чуть не высшее благо в жизни. В большинстве случаев речь идёт о нарушенном засыпании, когда не дают заснуть наплывы тягостных мыслей, непроизвольные воспоминания тревожного содержания.
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Непосредственной причиной нарушения засыпания могут быть также неприятные и гнетущие ощущения в тех или иных органах и частях тела, возникающие или усиливающиеся по мере приближения ночи. Одной из важнейших причин подобных расстройств является также сам страх перед бессонницей, постоянная направленность мыслей на желание заснуть и чувство, что заснуть всё равно не получится, исключают по существу возможность нормального сна.
Андрей АртамошкинВрач-невролог, член Высшего экспертного совета кафедры «Современный гипноз» Академии социальных технологий.
На начальной стадии возникновения проблемы, наиболее эффективно будет грамотное психотерапевтическое консультирование, когда профессиональная поддержка с элементами успокоения, формирования определенных привычек и возможность высказаться, действительно помогает. Также врач поделился и другими рекомендациями по улучшению сна.
По возможности засыпать в одно и тоже время, оптимально до 23 часов.
Оставить все "важные ", "срочные " или "полезные" дела на утро – в утренние часы вы будете более продуктивны.
Использовать кровать только для сна, постельные принадлежности должны быть удобными лично для вас.
За пару часов до сна можно принять горячую общую или только нужную ванну с добавлением морской соли и небольшого количества эфирных масел – это расслабит мышцы, снимет усталость и накопившийся стресс, спустя пару часов температура тела придёт в норму и вызовет приятную сонливость.
Установить температуру в спальне на уровне 17-18°, если вы мерзнете, используйте утепленное одеяло.
Ходите на прогулку на свежем воздухе в вечернее время.
Сбалансированное питание в течении дня, отказ от диет и голодания, легкий перекус за час до сна, травяной чай с мятой и мелиссой.
За час до сна устранить источники повышенного шума и яркого освещения.
Умеренные физические нагрузки в течении дня, не требующие сложных координационных движений.
Возможно, прослушивание, уже лёжа в постели, короткой аудио записи (до трёх минут), направленной на общее расслабление.
В завершение, врач отметил самый рациональный рецепт от Дж. К. Джерома : " один фунтовый бифштекс каждые шесть часов, десятимильная прогулка – ежедневно по утрам, одна кровать – ровно в 11 часов вечера. И не забивать себе голову вещами, которых не понимаешь".