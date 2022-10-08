Врач объяснил опасность сна без подушки

Заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин рассказал, почему нельзя спать без подушки. Своими советами он поделился с радио Sputnik.

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Эксперт отметил, что этот предмет необходим детям для правильного развития скелета, а также людям с определенными заболеваниями. Так, в перечень болезней, при которых нельзя обходиться без подушки, Кабычкин включил сосудистые заболевания, которые связаны с позвоночной артерией, грыжи шейного отдела позвоночника, шейный остеохондроз и радикулопатию шейного отдела. Также специалист предупредил, что на ровной поверхности нельзя спать тем, кто испытывает частые головные боли, поскольку такая боль является возможным признаком гипоксии головного мозга.

Кабычкин объяснил, что для хорошего снабжения мозга кровью необходимо, чтобы кривизна в шейном отделе позвоночника во время сна должна быть «заполнена». Если же человек кладет голову на ровную поверхность, то это создает дискомфорт для позвоночной и сонной артерий, подключичной вены и других сосудов, по которым к мозгу поступает кровь, насыщенная кислородом.