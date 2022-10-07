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3 часа назад

Невролог Демьяновская рассказала, что отсутствие шапки может стать причиной мигрени

Мария Каткова

Екатерина Демьяновская, врач-невролог, рассказала, что зимой нужно носить головной убор. В противном случае, это может быть чревато появлением головной боли. Об этом сообщает Ura.ru.

Невролог рассказала, чем опасно отсутствие шапки зимой
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Охлаждение может спровоцировать заболевание – невропатию большого затылочного нерва. Оно характеризуется болью в затылке, которая может отдавать в виски и в область за ушами.

Мигрень появляется из-за того, что некоторые мышцы начинают перенапрягаться. В случае с переохлаждением страдает апоневроз — область сухожилий, которая находится под волосами.

Как отличить мигрень от другой головной боли

Также отсутствие шапки может провоцировать заболеваете различными инфекциями, так как человек становится более уязвимым для заражения вирусами и бактериями.

Эксперт посоветовала надевать головной убор, когда температура начинает падать ниже +5 градусов по Цельсию. При этом, она призвала выбирать именно шапки, так как меховые повязки и прочие аксессуары не покрывают голову полностью.

Ранее сообщалось, что врачи год отказывались лечить рак мозга у пациента.

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