Невролог рассказала, чем опасно отсутствие шапки зимой

Екатерина Демьяновская, врач-невролог, рассказала, что зимой нужно носить головной убор. В противном случае, это может быть чревато появлением головной боли. Об этом сообщает Ura.ru.

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Охлаждение может спровоцировать заболевание – невропатию большого затылочного нерва. Оно характеризуется болью в затылке, которая может отдавать в виски и в область за ушами.

Мигрень появляется из-за того, что некоторые мышцы начинают перенапрягаться. В случае с переохлаждением страдает апоневроз — область сухожилий, которая находится под волосами.

Также отсутствие шапки может провоцировать заболеваете различными инфекциями, так как человек становится более уязвимым для заражения вирусами и бактериями.

Эксперт посоветовала надевать головной убор, когда температура начинает падать ниже +5 градусов по Цельсию. При этом, она призвала выбирать именно шапки, так как меховые повязки и прочие аксессуары не покрывают голову полностью.