Как отличить мигрень от другой головной боли

Мигрень — третье по распространенности заболевание в мире, которому подвержено 14% людей. В беседе с "Рамблером" и.о. заведующего Неврологическим отделением Клинико-диагностического центра «Мединцентра», врач-невролог, к.м.н. Максим Воронцов (филиал ГлавУпДК при МИД России) рассказал о том, как правильно диагностировать мигрень.
По словам эксперта, диагностика мигрени является исключительно клинической. Это значит, что диагностика этого крайне распространенного заболевания основывается на данных, полученных во время интервью пациента, уточнил специалист. Он добавил, что чем тщательнее будет проведен анализ полученной от пациента информации, тем выше вероятность установки точного диагноза и подбора адекватной стратегии лечения.