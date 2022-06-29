Как отличить мигрень от другой головной боли

Конечно, наравне с этим, пациентам имеет смысл вести дневник головной боли, он поможет различать мигрень от других видов головной боли. Но, само по себе это не такое уж сильное подспорье для врача, наличие дневника лишь позволяет уменьшить затраты времени, помочь пациенту включиться в проблему и оценить какую информацию хочет получить врач в процессе опроса. Записи помогут установить, как часто человека мучает боль, какие и в каком объеме он принимает медикаменты. Добавлю, что если у человека мигрень случается меньше чем 15 дней в месяц, то приступы считаются эпизодическими, чаще – ставится диагноз хроническая мигрень.