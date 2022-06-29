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59 минут назад

Как отличить мигрень от другой головной боли

Катерина Саломе
Воронцов Максим Михайловичэксперт

Мигрень — третье по распространенности заболевание в мире, которому подвержено 14% людей. В беседе с "Рамблером" и.о. заведующего Неврологическим отделением Клинико-диагностического центра «Мединцентра», врач-невролог, к.м.н. Максим Воронцов (филиал ГлавУпДК при МИД России) рассказал о том, как правильно диагностировать мигрень.

Как отличить мигрень от другой головной боли
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

По словам эксперта, диагностика мигрени является исключительно клинической. Это значит, что диагностика этого крайне распространенного заболевания основывается на данных,  полученных во время интервью пациента, уточнил специалист. Он добавил, что чем тщательнее будет проведен анализ полученной от пациента информации, тем выше вероятность установки точного диагноза и подбора адекватной стратегии лечения.

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Конечно, наравне с этим, пациентам имеет смысл вести дневник головной боли, он поможет различать мигрень от других видов головной боли. Но, само по себе это не такое уж сильное подспорье для врача, наличие дневника лишь позволяет уменьшить затраты времени, помочь пациенту включиться в проблему и оценить какую информацию хочет  получить врач в процессе опроса. Записи помогут установить, как часто человека мучает боль, какие и в каком объеме он принимает медикаменты. Добавлю, что если у человека мигрень случается меньше чем 15 дней в месяц, то приступы считаются эпизодическими, чаще – ставится диагноз хроническая мигрень.
Воронцов Максим Михайлович
Воронцов Максим МихайловичВрач-невролог, к.м.н.
Кроме того, лечащий врач изучает состояние здоровья пациента, нарушения, которые могут не только ухудшать качество жизни, но и способствуют хронизации мигрени, заявил врач. Чаще всего, по его словам, выявляются следующие сопутствующие нарушения:
  • Депрессия – сильные головные боли могут влиять на ухудшение настроения, которое может длиться годами и не всегда ощущается пациентом.
  • Тревожно-фобические расстройства, например, панические атаки, проблемы со сном.
  • Лекарственный абузус (злоупотребление медикаментами).
  • Другие болевые синдромы.
Если пациент испытывает проблемы на эмоциональном плане, симптомы депрессии, бессонницы, он может быть направлен для соответствующего лечения к психотерапевту. Коррекция данных проблем помогает быстрее войти в ремиссию, сделать интервалы между приступами продолжительнее по времени, а боль – менее сильной.
Воронцов Максим Михайлович
Воронцов Максим МихайловичВрач-невролог, к.м.н.
Как правило, лабораторные и инструментальные исследования назначаются, если имеется подозрение на симптоматический характер головной боли, подчеркнул Воронцов. В том числе, когда имеют место:
  • Нетипичная клиническая картина.
  • Изменения неврологического статуса.
  • Сопутствующие заболевания, такие как онкология или подозрение на воспаления в пазухах носа или носоглотке.
Добавлю, что при Мигрени и приступах головной боли многие виды исследований могут быть неинформативны, так как ни один из них не обнаруживает специфических изменений. Тем не менее, для формирования более полной картины возможно проведение: ЭЭГ, УЗДГ и Дуплексного исследования сосудов головы и шеи, рентгенография черепа, МРТ/ КТ головного мозга, исследование глазного дна.
Воронцов Максим Михайлович
Воронцов Максим МихайловичВрач-невролог, к.м.н.
Болезни и лекарства,МИД России,
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