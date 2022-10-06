Врачи год отказывались лечить рак мозга у пациента

Британцу по имени Роберт Хендли более года врачи не могли диагностировать рак, принимая его симптомы за другое заболевание, сообщает издание MyLondon.

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Мужчина пришел к доктору, жалуясь на звон в ушах и сильнейшие головные боли, которые начались около двух лет назад. Хендли также отмечал, что каждый вечер перед сном его мучило ощущение, что вот-вот у него начнется сердечный приступ. Врач, выслушав пациента, решил, что это всего лишь признаки повышенной тревожности, не требующей лечения.

Однако через год британцу все же сделали МРТ головы и обнаружили опухоль размером около пяти сантиметров в височной доле мозга. Хендли был поставлен диагноз — глиобластома головного мозга четвертой стадии.

Операция по удалению опухоли и курсы химио- и радиотерапии не смогли избавить мужчину от агрессивного новообразования, которое продолжает расти. Сейчас Хендли находится в онкологическом центре в Германии, где пытается собрать средства на лечение и медицинские расходы.