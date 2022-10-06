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4 часа назад

MyLondon: врачи отказались лечить рак у пациента, перепутав симптомы

Мария Кимакович

Британцу по имени Роберт Хендли более года врачи не могли диагностировать рак, принимая его симптомы за другое заболевание, сообщает издание MyLondon.

Врачи год отказывались лечить рак мозга у пациента
Фото: unsplashunsplash

Мужчина пришел к доктору, жалуясь на звон в ушах и сильнейшие головные боли, которые начались около двух лет назад. Хендли также отмечал, что каждый вечер перед сном его мучило ощущение, что вот-вот у него начнется сердечный приступ. Врач, выслушав пациента, решил, что это всего лишь признаки повышенной тревожности, не требующей лечения.

Однако через год британцу все же сделали МРТ головы и обнаружили опухоль размером около пяти сантиметров в височной доле мозга. Хендли был поставлен диагноз — глиобластома головного мозга четвертой стадии.

Операция по удалению опухоли и курсы химио- и радиотерапии не смогли избавить мужчину от агрессивного новообразования, которое продолжает расти. Сейчас Хендли находится в онкологическом центре в Германии, где пытается собрать средства на лечение и медицинские расходы.

Ранее онколог назвал факторы развития опухоли груди у мужчин.

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