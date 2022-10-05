Онколог назвал факторы развития опухоли груди у мужчин

Вследствие злоупотребления алкоголем у некоторых мужчин может развиться узловая гинекомастия. Такое мнение онколог-маммолог Данаил Назлиев высказал в своем Telegram-канале.

Возникновение плотного инфильтрата в железистой ткани груди у мужчин называется узловой гинекомастией. Такое новообразование относят к доброкачественным, но оно может причинять боль, когда достигает большого размера.

Опухоль можно нащупать. Симптомом узловой гинекомастии будет образование плотной шишки под соском.

“По мере роста опухоли сосок начинает втягиваться, а кожа вокруг него становится тоньше”, — объяснил врач.

Двумя другими факторами, повышающими риск столкнуться с этой патологией, является прием некоторых лекарственных средств, анаболических стероидов, а также нарушения гормонального фона.

Данаил Назлиев призвал мужчин обращаться к маммологу при подозрении на гинекомастию.