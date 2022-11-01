Терапевт заявил об истинной опасности недосыпа

Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал о последствиях недосыпа. Его слова приводит Москва 24.
По словам специалиста, за время сна обнуляются все негативные эмоции за прошедший день. Он утверждает, физиологические процессы во сне ускоряются.
"Определенные гормоны вырабатываются в глубокой фазе сна, в частности соматотропин (гормон роста. – Прим. ред.)", – объяснил Хухрев.
Из-за нарушения продолжительности сна может повысится уровень тревожности и увеличится частота депрессий. Также велик риск возникновения инсультов, добавил врач.
"Если у нас нет полноценного сна, страдает иммунитет. Такой человек более подвержен инфекционным заболеваниям: простуде, вирусам и так далее", – резюмировал эксперт.
Ранее мы писали о том, что терапевт рассказал о причинах постоянной сонливости.