Терапевт заявил об истинной опасности недосыпа

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1 час назад

Терапевт Алексей Хухрев объяснил, какие болезни возникают из-за недосыпа

Катерина Саломе

Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал о последствиях недосыпа. Его слова приводит Москва 24.

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Фото: pixabay.compixabay.com

По словам специалиста, за время сна обнуляются все негативные эмоции за прошедший день. Он утверждает, физиологические процессы во сне ускоряются.

"Определенные гормоны вырабатываются в глубокой фазе сна, в частности соматотропин (гормон роста. – Прим. ред.)", – объяснил Хухрев.

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Из-за нарушения продолжительности сна может повысится уровень тревожности и увеличится частота депрессий. Также велик риск возникновения инсультов, добавил врач.

"Если у нас нет полноценного сна, страдает иммунитет. Такой человек более подвержен инфекционным заболеваниям: простуде, вирусам и так далее", – резюмировал эксперт.

Ранее мы писали о том, что терапевт рассказал о причинах постоянной сонливости.

Новости,Алексей Хухрев,
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