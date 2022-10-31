Кардиолог перечислил признаки сердечной недостаточности

Состояние сердечной недостаточности развивается быстро и опасно для жизни. Какие симптомы укажут на него, “Москве 24” рассказал заслуженный врач России, кардиолог Юрий Серебрянский.

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Медик отметил, что в первую очередь при сердечной недостаточности у пациента появляется одышка. Человек вдыхает воздух ртом даже при небольших нагрузках. Например, когда несет сумку из магазина или быстрым шагом идет к остановке. На холоде неприятный симптом усиливается.

Отечность – еще один признак. Но, как правило, она слабо выражена. И в этом коварность данного симптома.

“Это пастозность, когда при надавливании на кожу образуются небольшие ямки, чаще всего в области стоп и голени. Возникает также отечность верхнего и особенно нижнего века”, – объяснил врач.

Если эти симптомы наблюдаются у вас или ваших близких, кардиолог рекомендовал срочно обратиться к врачу для назначения лечения.