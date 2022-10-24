Кардиолог рассказал, как справляться с гипертонией

Рашид Сонгуров, врач-кардиолог, назвал привычки, которые повышают риск заболевания гипертонией. Об этом сообщает "Лента.ру".

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Эксперт отметил, что для того, чтобы нормализовать давление, необходимо исключить факторы риска: ожирение, курение и злоупотребление спиртным. При этом, необязательно отказываться от алкоголя полностью: нормальным считается употребление трех порций. Если сократить употребление спиртного и бросить курить, то давление понизится на 10-20 пунктов.

Также необходимо пересмотреть свои привычки в питании: отказаться от жирной пищи и сократить общую калорийность питания. Ожирение приводит к скачкам давления, а потом к хроническим заболеваниям.

Эксперт также посоветовал ограничить употребление соли а рационе и сократить кофе до трех чашек в сутки. Поможет добавление физических нагрузок и здоровый сон.