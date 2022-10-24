Терапевт раскрыл способы продлить жизнь

Гастроэнтеролог и терапевт Михаил Кобрянов назвал способы, которые помогут продлить жизнь. Об этом сообщает агентство "Прайм".

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По словам врача, лучше всего в продлении жизни помогает качественный сон и достаточное количество физической нагрузки. Он отметил, что физическая активность не должна превышать 150-300 минут еженедельно.

Для продления жизни Кобрянов призвал следить за гигиеной труда, чтобы не было выгорания и переутомления на работе. Также стоит отказаться от вредных привычек.

Эксперт рассказал, что подразумевается под правильным питанием. Он призвал употреблять ежедневно фрукты и овощи, злаки, орехи и бобовые. К этому он посоветовал сократить употребление жиров, сахара и соли.