5 причин преждевременной смерти

Преждевременная смерть — смерть не от хронических заболеваний, полученных травм, острого воспалительного заболевания, а смерть по невыясненным причинам, когда не было факторов риска. "Рамблер" расскажет про пять самых распространенных причин преждевременной смерти.

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Когда мы говорим о преждевременной смерти, то рассматриваем смерть от острого состояния, которое развилось на фоне мнимого благополучия.

Как правило, речь идет о молодой группе. Допустим, на фоне полного здоровья происходит гипертонический криз, который вызывает разрыв сосуда, и человек умирает. При этом он не страдал гипертонической болезнью, но предпосылки этого могли быть. Второй яркий пример — развитие инсульта или инфаркта, которые развились без хронических заболеваний. Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

По словам врача, преждевременную смерть практически невозможно спрогнозировать, ее трудно предотвратить, но могуть быть предпосылки, которые не были своевременно установлены или пролечены. Так как у человека есть определенные факторы риска, например, курение, избыточный ИМТ, наследственность, употребление лекарств.

Врач службы неотложной помощи Байо Карри-Уинчелл также перечислил пять причин преждевременной смерти. Среди них он выделил: курение, из-за которого люди живут в среднем на 10 лет меньше, повышенное давление, которое ведет к недостатку кислорода и избыточную массу тела. Лишний вес в сочетании с хроническими болезнями может увеличить риск ранней смерти. Это связано с избытком жира вокруг органов человека, накоплением холестерина в кровеносных сосудах.