Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+14° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
2 часа назад

Пульмунолог Шибут раскрыла пользу пения для организма

Мария Каткова

Пульмунолог и терапевт Светлана Шибут назвала плюсы домашнего пения и рассказала, что оно полезно для легких. Об этом сообщает "Газета.ру".

Названа польза пения для организма
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Эксперт пояснила, что петь можно и дома. Это тренирует дыхательную систему и помогает увеличить объем легких. В результате пения дома человек может быстрее восстанавливаться после спорта.

Если заниматься вокалом профессионально, человеку могут поставить правильное дыхание. Это помогает в профилактике ОРВИ и простудных заболеваний.

Шибут посоветовала научиться работать диафрагмой при пении. По ее словам, это будет наиболее эффективным методом — легкие расширяются, лучше вентилируются, а в мозг поступает больше кислорода.

Раскрыты причины роста числа астматиков и аллергиков

Терапевт порекомендовала практиковать пение людям с ишемической болезнью сердца, гипоксией и болезнями сердца и сосудов.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили новую группу крови.

Новости,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители