Названа польза пения для организма

Пульмунолог и терапевт Светлана Шибут назвала плюсы домашнего пения и рассказала, что оно полезно для легких. Об этом сообщает "Газета.ру".

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Эксперт пояснила, что петь можно и дома. Это тренирует дыхательную систему и помогает увеличить объем легких. В результате пения дома человек может быстрее восстанавливаться после спорта.

Если заниматься вокалом профессионально, человеку могут поставить правильное дыхание. Это помогает в профилактике ОРВИ и простудных заболеваний.

Шибут посоветовала научиться работать диафрагмой при пении. По ее словам, это будет наиболее эффективным методом — легкие расширяются, лучше вентилируются, а в мозг поступает больше кислорода.

Терапевт порекомендовала практиковать пение людям с ишемической болезнью сердца, гипоксией и болезнями сердца и сосудов.