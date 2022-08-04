Раскрыты причины роста числа астматиков и аллергиков

"Эта операция может сберечь жизнь ребенка, но бывает, что ее делают без крайней необходимости. А потом у ребенка могут возникнуть проблемы. Если он не проходит по родовым путям женщины, то не получает ту микробиоту и микрофлору, которую должен получать".