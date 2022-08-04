Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+34° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Раскрыты причины роста числа астматиков и аллергиков

Мария Иглина

Врач-педиатр, иммунолог и ведущий программы "Жить здорово!" на Первом канале Андрей Продеус раскрыл причины роста числа астматиков, аллергиков и людей с лишним весом в России. Подробностями эксперт поделился в интервью радио Sputnik.

Раскрыты причины роста числа астматиков и аллергиков
Фото: unsplash.comunsplash.com

Так, по словам медика, к этому приводит слишком частое применение кесарева сечения. Он отметил, что на сегодняшний день примерно треть детей рождается таким образом:

"Эта операция может сберечь жизнь ребенка, но бывает, что ее делают без крайней необходимости. А потом у ребенка могут возникнуть проблемы. Если он не проходит по родовым путям женщины, то не получает ту микробиоту и микрофлору, которую должен получать".

Продеус убежден, что без естественных родов не формируется "нормальный иммунитет". По его данным, дети, рожденные путем кесарева сечения, примерно в два с половиной раза чаще становятся астматиками, аллергиками и набирают лишний вес, чем те, которые были рождены естественным путем.

Ранее нарколог объяснил разницу стадий алкоголизма.

Новости,Андрей Продеус,Первый канал,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители