Раскрыты причины роста числа астматиков и аллергиков

Врач-педиатр, иммунолог и ведущий программы "Жить здорово!" на Первом канале Андрей Продеус раскрыл причины роста числа астматиков, аллергиков и людей с лишним весом в России. Подробностями эксперт поделился в интервью радио Sputnik.
Так, по словам медика, к этому приводит слишком частое применение кесарева сечения. Он отметил, что на сегодняшний день примерно треть детей рождается таким образом:
"Эта операция может сберечь жизнь ребенка, но бывает, что ее делают без крайней необходимости. А потом у ребенка могут возникнуть проблемы. Если он не проходит по родовым путям женщины, то не получает ту микробиоту и микрофлору, которую должен получать".
Продеус убежден, что без естественных родов не формируется "нормальный иммунитет". По его данным, дети, рожденные путем кесарева сечения, примерно в два с половиной раза чаще становятся астматиками, аллергиками и набирают лишний вес, чем те, которые были рождены естественным путем.