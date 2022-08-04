Нарколог объяснил разницу стадий алкоголизма

Алкоголизм – заболевание, которое имеет несколько стадий развития. Подробнее о них “Рамблеру” рассказал врач-нарколог Максим Травкин.
Эксперт отметил: у алкоголизма есть три стадии. Они отличаются друг от друга уровнем толерантности к алкоголю. А именно скоростью утраты качественно-количественного контроля и рвотного рефлекса.
При алкоголизме в начальной стадии толерантность организма к алкоголю повышается, способность контролировать ситуацию – сохраняется. Человек пьет все больше ради достижения ощущения эйфории, но может остановиться.
На второй стадии у алкоголика угасает рвотный рефлекс – его тошнит на утро, а не во время приема алкоголя. Это говорит об абстинентной симптоматике, отмечает врач. К этой стадии также относится формирование плато, то есть, человек выходит на свой уровень алкоголя, который его доводит до состояния эйфории. Как правило, это стабильно высокое количество алкоголя.
Самая тяжелая стадия – третья или финальная.