Нарколог объяснил разницу стадий алкоголизма

У человека утрачиваются все виды контроля: становится не важно, что пить, и это чревато возникновением идеи, что он, наконец-то, способен достигнуть серьезного опьянения даже от небольшого количества алкоголя. То есть на первой стадии толерантность растет, на второй – закрепляется, на третьей – падает. Это говорит о том, что защитные силы организма истощены, а человеку, чтобы испытать опьянение, уже нужно совсем небольшое количество алкоголя.

Максим Травкин Врач-психиатр-нарколог, психотерапевт, эксперт кафедры «Нейролингвистическое программирование» Академии социальных технологий.