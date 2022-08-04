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3 часа назад

Нарколог объяснил разницу стадий алкоголизма

Мира Маркина
Максим Травкинэксперт

Алкоголизм – заболевание, которое имеет несколько стадий развития. Подробнее о них “Рамблеру” рассказал врач-нарколог Максим Травкин.

Нарколог объяснил разницу стадий алкоголизма
Фото: unsplash.comunsplash.com

Эксперт отметил: у алкоголизма есть три стадии. Они отличаются друг от друга уровнем толерантности к алкоголю. А именно скоростью утраты качественно-количественного контроля и рвотного рефлекса.

При алкоголизме в начальной стадии толерантность организма к алкоголю повышается, способность контролировать ситуацию – сохраняется. Человек пьет все больше ради достижения ощущения эйфории, но может остановиться.

На второй стадии у алкоголика угасает рвотный рефлекс – его тошнит на утро, а не во время приема алкоголя. Это говорит об абстинентной симптоматике, отмечает врач. К этой стадии также относится формирование плато, то есть, человек выходит на свой уровень алкоголя, который его доводит до состояния эйфории. Как правило, это стабильно высокое количество алкоголя.

Самая тяжелая стадия – третья или финальная.

У человека утрачиваются все виды контроля: становится не важно, что пить, и это чревато возникновением идеи, что он, наконец-то, способен достигнуть серьезного опьянения даже от небольшого количества алкоголя. То есть на первой стадии толерантность растет, на второй – закрепляется, на третьей – падает. Это говорит о том, что защитные силы организма истощены, а человеку, чтобы испытать опьянение, уже нужно совсем небольшое количество алкоголя.
Максим Травкин
Максим ТравкинВрач-психиатр-нарколог, психотерапевт, эксперт кафедры «Нейролингвистическое программирование» Академии социальных технологий.
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