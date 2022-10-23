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1 час назад

Ученые обнаружили новую группу крови

Катя Кобышева

Ученые из США открыли новую группу крови. Об этом пишет издание Blood.

Ученые обнаружили новую группу крови
Фото: UnsplashUnsplash

Это 44-я система из открытых, которую назвали Er. В этой системе ученые выделили пять антигенов Er, основанных на генетических вариациях белка Piezo1, который находится на поверхности эритроцитов. Вообще-то антиген был достаточно давно обнаружен, но в новом исследовании специалисты описали его мутации.

Названы признаки «опасной» крови

Антитела, которые соответствуют антигенам Er, могут прикрепляться к ним и вызывать атаку иммунных клеток на несовпадающие клетки. Такое может случиться, если группы крови будут не совместимы.

Ранее ученые создали радиоактивный гель для лечения рака.

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