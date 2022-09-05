Кардиолог назвала два неочевидных признака инфаркта

"Иногда коварное сердце болит в животе и имитирует картину аппендицита, гастрита, язвы желудка или отравления. Такое случается при инфаркте нижней или задней стенки левого желудочка. Поэтому есть правило делать ЭКГ всем пациентам с проблемами в животе, чтобы не пропустить инфаркт".