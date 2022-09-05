Кардиолог назвала два неочевидных признака инфаркта

Кардиолог Анна Кореневич в своем telegram-канале раскрыла два неочевидных симптома сердечного приступа.
По словам медика, порой инфаркт сигнализирует о себе посредством боли в области живота:
"Иногда коварное сердце болит в животе и имитирует картину аппендицита, гастрита, язвы желудка или отравления. Такое случается при инфаркте нижней или задней стенки левого желудочка. Поэтому есть правило делать ЭКГ всем пациентам с проблемами в животе, чтобы не пропустить инфаркт".
Другой симптом – резкое снижение артериального давления. Слабость, потливость и падение давления до 90/60, 80/40 и ниже может также указывать на инфаркт. Часто такой вид инфаркта встречается у пациентов с диабетом.
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