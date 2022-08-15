Как заменитель соли снижает риск инфаркта и инсульта

Не так давно в научном журнале Heart опубликовали исследование, в котором ученые из разных стран раскрыли пользу заменителей пищевой соли. Оказалось, что этот продукт уменьшает риск заболеваний сердца, которые являются самой распространенной причиной смертности в мире.

Фото: unsplash unsplash

Подробнее о работе ученых и их выводах – в материале "Рамблера".

По данным исследователей, по меньшей мере 1,28 миллиарда человек в мире страдают повышенным давлением. Более того, половина из них даже не подозревает о серьезных проблемах со здоровьем, которые у них имеются. В ходе исследования эксперты выяснили, что заменители соли, в составе которых хлорид калия, а не хлорид натрия, помогают снизить артериальное давление.

Далее ученые изучили 21 клиническое испытание, в котором приняли участие 30 тысяч человек со всего мира. Подопытным предлагали отказаться от пищевой соли и употреблять вместо нее заменитель соли с добавками из хлорида калия.

Данная диета привела к тому, что у испытуемых снизилось систолическое и диастолическое артериальное давление. Что интересно, пол, возраст и регион проживания не повлиял на результаты участников.

Кроме того, ученые не выявили вреда для организма человека, который употребляет заменитель пищевой соли. Специалисты пришли к выводу, что отказ от обычной соли в пользу заменителя снижает риск преждевременной смерти на 11%, сердечно-сосудистых недугов на 13% и инсульта на 11%.